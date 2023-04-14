Otomobili devrilen İlçe Emniyet Müdürü yaralandı

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korhan Özmenlikan ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

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