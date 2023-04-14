Muharrem İnce: Ne cumhur ne millet ortadan bodoslama gidiyoruz

Doktoru odaya kilitleyip saldırdı
Doktoru odaya kilitleyip saldırdı
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Evlilik teklifini reddedince vurulan Emine hemşire, yaşam savaşını kaybetti
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Erdoğan: 'Kimse satın almaz' dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri yarın başlayacak
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Kılıçdaroğlu'nun 'ilk yüz gün' vaatleri
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Uçak ve tren yolcusu artarken otobüs yolcusu azalıyor
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız
Ana sayfaHaberler Siyasi

Muharrem İnce: Ne cumhur ne millet ortadan bodoslama gidiyoruz

Memleket Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çizgilerinin çok net olduğunu belirterek, "Ne sağdan, ne soldan Atatürk'ün yolunda. Bizim çizgimiz bu. Bizim çizgimiz ne cumhur ne millet tek yol memleket. Biz üçüncü bir yoluz. Biz yeni bir seçeneğiz. Ne cumhur ne millet ortadan bodoslama gidiyoruz. Göbekten gidiyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 22:34, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 22:35
Yazdır
Muharrem İnce: Ne cumhur ne millet ortadan bodoslama gidiyoruz

Memleket Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, akşam saatlerinde geldiği Trabzon'da Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde vatandaşlar bir araya geldi. Gençlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen İnce, partililerin sloganları eşliğinde yürüdü. Bir vatandaşın çaldığı kemençeye eşlik eden İnce, horon oynadı. Daha sonra partililer ve vatandaşlarla bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine katılan İnce, restoran girişinde meşaleler ve sloganlar eşliğinde karşılandı. İftar yemeğinin ardından aday tanıtım toplantısında partililere seslenen İnce, Memleket Partisi Trabzon Milletvekili adayların da bulunduğu platformun çökmesinden tedirgin oldu. Muharrem İnce, "Burası çökmesin, isterseniz size aşağıya alıyım. Çöker valla bak" diyerek Milletvekili adaylarını platformdan indirdi.

Parasızlıktan miting yamadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "14 Mayıs'ta sandık başına gideceğiz. Ben yıllardır milletvekili adayı oldum, Cumhurbaşkanı adayı oldum ama ilk kez bu seçimde bu kadar iftira, yalan haber bu yanlış belge birkaç gün bunlara kızdım da şimdi bakıyorum bunlara gülmekten başka bir şey yok. Biri çıkıyor Muharrem İnce'nin eşinin cipi 10 milyon dolar diyor. Ya dayak yememiş, ya sayı saymasını bilmiyor. Olmayan bir cip. Sonra biri çıkıyor 10 milyon dolar aldı diyor. Hiç 10 milyon dolardan aşağı konuşmuyorlar. Zirvede yüksek. Biz parasızlıktan miting yapamıyoruz, herif milyon dolarları sayıyor. 10 milyon dolar alan adam 2006 arabayla mı gezer" şeklinde konuştu.

"Ne cumhur ne millet ortadan bodoslama gidiyoruz"

"FETÖ'cüler her gün bir sahte belge üretiyor, bizim eski arkadaşlar da bunların peşine takılıyor" diyen İnce, "Onlara açıyorum. Kaçak FETÖ'cüler, bit yavruları, Amerika'dan Avrupa'dan sürekli iftiralar peşindeler. Onlara kızmıyorum, onlara yakışıyor da bizim eski arkadaşlarımıza yakışmıyor. Bizim çizgimiz çok net. Ne sağdan, ne soldan Atatürk'ün yolunda. Bizim çizgimiz bu. Bizim çizgimiz ne cumhur ne millet tek yol memleket. Biz üçüncü bir yoluz. Biz yeni bir seçeneğiz. Ne cumhur ne millet ortadan bodoslama gidiyoruz. Göbekten gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber