YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak

- Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, "28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Partimiz Aday Listeleri üzerine YSK'da yapılan inceleme sonucunda 81 il ve 87 seçim çevresinin tamamında bir eksiklik olmadığı tespit edilmiş ve onayımızla Resmi Gazetede geçici aday listesinin yayımlanmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun."

28.Dönem Milletvekili Seçimleri için Partimiz Aday Listeleri üzerine YSK'da yapılan inceleme sonucunda 81 İl ve 87 Seçim çevresinin tamamında bir eksiklik olmadığı tespit edilmiş ve onayımızla Resmi Gazetede geçici aday listesinin yayımlanmasına karar verilmiştir.Hayırlı olsun🇹🇷 pic.twitter.com/FQt1EwKtD6 Recep Özel (@recepozel32) April 14, 2023