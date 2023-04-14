'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı

Trafik yoğunluğunun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Jandarma ve polis trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

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