'Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar' iddiasına yalanlama
İçişleri Bakan Yardımcısı-Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Suriyelilerle ilgili provokatif paylaşımlara ilişkin, "Adım adım yalanlar. Milyonlarca Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Yüzbinlerce Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar. Yeni deneme. Küçülte küçülte siz de bittiniz. Ha gayret" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2023 23:36, Son Güncelleme : 14 Nisan 2023 23:38
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriyeliler mülk edinerek vatandaş olamıyor. Adım adım çaresizlik. Adım adım yalanlar. Milyonlarca Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Yüzbinlerce Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar. Yeni deneme. Küçülte küçülte siz de bittiniz. Ha gayret" ifadelerine yer verdi.