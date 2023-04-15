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Bakan Varank gençlerle buluştu! 'TOGG gibi nice markaları bu şehirden çıkarmaya devam edelim'

Bursa 2'nci bölgeden AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Abdal Meydanı'nda gençlerle sahur programında buluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 04:04, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 04:06
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Bakan Varank gençlerle buluştu! 'TOGG gibi nice markaları bu şehirden çıkarmaya devam edelim'

Meydana TOGG ile gelen Bakan Varank, bir fırına girip, simit alıp gençlere dağıttı. Ardından gençlerle sahur yapan Varank, gençlerle sohbet etti. Burada konuşan Bakan Varank, "Bu güzelliği bize yaşattığınız, ilk günümde beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bursa, Türkiye'nin marka kentlerinden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde sizlerin teveccühü ile bu marka değerini daha da yükseltmek için bu şehirden milletvekili adayı oldum. 14 Mayıs'tan sonra bu şehre birlikte hizmet edeceğiz. Bu şehre eserler kazandırılmasına vesile olmuş bir kardeşinizim. Gemlik'te şu an Türkiye'nin otomobili üretiliyor. Yollarda vızır vızır işliyor. TOGG gibi nice markaları bu şehirden çıkarmaya devam edelim. Biz birlik olduğumuzda üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz. Bizim en önemli yol arkadaşlarımız gençler. SİHA'ları üreten Baykar firmasına baktığımızda çalışanların yaş ortalaması 30'un altında. Türkiye'nin otomobilinde çalışan yüzlerce genç var. Biz gençlerimize inanıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİZLERLE İNŞA EDECEĞİZ"

Bakan Varank, "Biz ülkemize şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu yapabilmemizin tek yolu var. Sizler bizi desteklemeye devam ederseniz Türkiye daha çok büyük işleri başarmaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz. Özellikle genç kardeşlerimizin bizimle yürümesini istiyoruz. Buraya TOGG ile geldik. Arabayı görüp de ağlayan arkadaşlarımız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin insanının neler başarabileceğini, bu ülkenin başarıya aç olduğunu ama bunu başarmak için kabiliyetlerinin olduğunu gösteren bir lider. Milletimiz TOGG'u gördüğünde, aslında bu ülkenin neler başarabileceğini görmüş oluyor. Onun için bu kadar duygulanıp, TOGG'a bu kadar sahip çıkılıyor. 21 yılda büyük yatırımlar yaptık. Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için büyük gayretler gösterdik. Onun getirilerini elde etme zamanı. Önümüzdeki dönemde bu yatırımların getirilerini çok daha hızlı bir şekilde alacağız" diye konuştu.

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