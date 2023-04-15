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Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Kongre baskınını kışkırttığı iddiasıyla Bolsonaro'yu ifadeye çağırdı

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, 8 Ocak'taki Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Federal Polise ifade vermesini kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 07:10, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 07:42
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Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Kongre baskınını kışkırttığı iddiasıyla Bolsonaro'yu ifadeye çağırdı

Ulusal basında çıkan habere göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, 8 Ocak'taki olaylara ilişkin ifade vermesi için Bolsonaro'ya 10 günlük bir süre tanıdı.

Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayına yönelik yapılan saldırının tam olarak aydınlatılabilmesi için Bolsonaro'nun ifadesinin elzem olduğunu bildirdi.

Öte yandan Kongre baskınına katıldıkları gerekçesiyle gözaltında bulunan 294 kişiyle ilgili tahliye talepleri mahkemece reddedildi.

Devlet binalarına baskının ardından gözaltına alınan 2 bin 151 kişiden 1406 kişi kademeli olarak serbest bırakılırken, diğerlerine yönelik adli sürecin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturulan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'de gittiği ABD'den 30 Mart'ta ülkesine geri dönmüştü.

- Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkarılarak kontrol sağlanmıştı.

Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 1800'e ulaştığı bildirilmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

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