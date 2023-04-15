Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti

Sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" , "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan yargılanıyordu.

FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza İpek Holding bünyesindeki 22 şirket, 2016 yılında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği kararla TMSF'ye devredildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net