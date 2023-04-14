'Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları'nın sıradaki durağı Kütahya

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kültür Sanat muhabirleri derneği tarafından bu yıl 4. sü gerçekleştirilecek olan "Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" Kütahya ilinde devam edecek.

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde ve Ankara'da görev yapan gazeteciler Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerlerini bizzat yerinde inceleyecekler. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ulaşım desteği verdiği Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek proje kapsamında Kültür sanat muhabirleri Kütahya'nın Kültürel değerlerini yerinde inceleme fırsatı bularak makale, haber ve görsellerle Kütahya üzerinde bir farkındalık oluşturacaklar.

15 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da Kütahya Belediyesi Meclis salonunda açılış toplantısıyla başlayacak proje kapsamında gazeteciler 2 gün boyunca Frig Çevre ve Medeniyet tanıtım Merkezi, Gülsüm Müral Müzesi, Dönenler Camii, Arkeoloji Müzesi, Ulu camii, Cini Müzesi, Kossuth Müzesi, Aizonai antik kenti, Hayme ana Türbesi, Dar'ül Kurra ve Kütahya kalesinde incelemelerde bulunacaklar.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamasında amaçlarının Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür turizmini 81 vilayetimize yayma çabalarına katkı sağlamak amacıyla 4 yıldır yürüttükleri proje kapsamında Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmanın kendileri açısından heyecan verici olduğunu belirtti. Gökdemir " Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlı Dönemi uygarlıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşmış Kütahya'da bilinen en eski halk Hititlerdir. O dönemden bu güne yaşayan bir şehir hayatının tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmaktan son derece mutluyuz ve heyecanlıyız. Projemiz sonunda Kütahya'nın turizmine katkı sağlayabilmek en büyük arzumuzdur" dedi.

İbrahim Gökdemir Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmalarının 5-6 ve 7 Mayıs tarihi itibariyle Çanakkale'de son bulacağını da sözlerine ekledi.