Yeni anket yayınlandı...Bu ankete göre seçim ilk turda bitiyor

Araştırma şirketi Areda Survey'in 10 bin 136 kişinin katımıyla yaptığı Siyasal Eğilim Araştırması'nda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Anket sonuçları Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini bir kez daha gösterdi. Buna göre seçimlerde vatandaşların tercihi yüzde 50,8 ile Erdoğan. Seçime kısa bir süre kala kamuoyu şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Araştırma şirketi Areda Survey 12-14 Nisan günleri arasında yaptığı ankette, vatandaşların en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğini belirledi.

AK Parti CHP'ye büyük fark attı

Anket sonucuna göre vatandaşların aday tercihi %50,8 ile Recep Tayyip Erdoğan olurken birinci turda seçimleri kazanıyor. Seçimlerin ikinci tura kalmasına yönelik cevapta ise %52,6 ile yine Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı. "Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ise verilen cevapta AK Parti %40,4 alarak en yakın rakibi CHP'ye büyük fark attı. CHP'nin %25,5 oy aldığı ankette, Yeşil Sol 10,3, MHP 8,8 ve İYİ Parti 7,6 oy alıyor.

Tercih yine Erdoğan

"Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası rakiplerine büyük fark attığı gözlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın olan rakibi Kılıçdaroğlu'nun %43,1 oy aldığı ankette Muharrem İnce ise %4,5 ile üçüncü sırada yer alıyor. Yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasal eğilim özelliklerini temsil eden 10.136 ile CAWI tekniği ile Areda Survey'in profil bazlı Dijital Paneli kullanılarak görüşme yapıldığı verilen sonuçlarla elde ettiği öğrenildi. Ayrıca bu araştırmanın saha çalışmasının 12-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Burak Doğan