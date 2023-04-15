5 yıl içinde 530 millet bahçesi daha

Şimdiye kadar 72 milyon metrekarelik 470 millet bahçesi projesi hazırlayan ve 165 tanesinin açılışını gerçekleştiren AK Parti, bu sayıyı önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1000'e çıkarmayı hedefliyor. Böylece, halkı doğa ile buluşturan ve aktif yaşam ile sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayan millet bahçelerinin toplam alanı 100 milyon metrekareyi bulacak. Kişi başı yeşil alan hedefi ise dünya standartlarını üzerine çıkarak 15 metrekare ve üzeri olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği aktif yeşil alan oranı kişi başına en az 9 metrekare. Ülke yüzölçümünün yüzde 12,71'i olan korunan alan miktarı ise yüzde 20'ye yükseltilecek.

Şehirlere 'Temiz Hava Sertifikası' verilecek. Hava kirleticilerinin oranı yüzde 20 azaltılacak.

EMRAH ÖZCAN