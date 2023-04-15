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'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun, biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 10:32, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 11:20
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'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İMECE uydusu, milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılmasının ardından ODTÜ Yerleşkesi'ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen törene video mesaj gönderdi.

Bugün müjdeli bir haber vermenin bahtiyarlığını yaşadığını belirten Erdoğan, ülkenin deprem afetiyle sarsıldığı zor bir dönemde, uzay yarışında tarihi bir anına şahitlik ettiklerini aktardı. Erdoğan, mühendislerin yıllardır gece gündüz üzerinde titizlikle çalıştığı İMECE yer gözlem uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladıklarını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydunun tasarımından üretimine, uzaya fırlatılışına kadar bütün aşamalarında emeği geçenleri tebrik etti.

- "Milli uzay programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık"

"Böyle bir başarıyı daha milletimize yaşatma imkanı verdiği için Rabb'ime hamdediyorum." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Şu anda birçok gelişmiş ülke stratejik önemde gördüğü uzay alanına yatırım yapıyor. Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2009'da 245 milyar dolar iken 2021'de 469 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar günden güne artıyor. Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten milli uzay programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık. Uzman mühendislerimiz, güçlü sanayi kapasitemiz, sayıları giderek artan filiz şirketlerimiz, yetenekli bilim insanlarımız ve elbette en büyük güvence kaynağımız olan TEKNOFEST gençliğiyle sağlam bir birikime sahibiz."

- "İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemleri kendimiz yaptık"

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasıyla yetkin insan kaynağının yetiştirilmesine hız verdiklerini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan 3 sene önce Türkiye Uzay Ajansı'nı kurarak uzay çalışmalarında farklı bir devreye geçtik. Halihazırda kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, bir Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna yolcu etmekten, uzay sanayisi ekosistemine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği konuma getirecek adımları birer birer atıyoruz. Bugüne kadar yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydumuzdan 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif olarak ülkemize hizmet ediyor Bugün de ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü İMECE uydusunun Türkiye yüzyılının habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik. İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık."

- "İMECE uydusu pek çok alanda gözümüz olacak"

Erdoğan uçuş bilgisayarı ve haberleşme sistemleri gibi kritik uydu teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirdiklerini vurgulayarak, "Geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü, elektro optik kamera ile sadece Türkiye üzerinden değil dünyanın herhangi bir coğrafyasından görüntüler elde edebileceğiz. İmece uydusu görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. Bu projeyle gelecekte üretilecek milli yer gözlem uyduları için ihtiyaç duyulacak tüm altyapı ve kabiliyetleri elde ettik. İMECE uydusu milli savunma, afet yönetimi, tarım ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak." ifadelerini kullandı.

İMECE ile birlikte bugün uzaya milli kabiliyetlerle geliştirilen başka uydular da gönderildiğine değinen Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:

"Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun. Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip, hatta uzaya gönderiyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda onların hayallerinin bile ulaşamadığı daha nice hedefi, nice projeyi gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Yüksek çözünürlüklü, yerli ve milli uydumuz İMECE'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri ayrı ayrı tebrik ediyorum."

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