Bakan Varank, İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını açıkladı

Rekabet Kurumu artan kırmızı et fiyatları üzerine harekete geçti
Rekabet Kurumu artan kırmızı et fiyatları üzerine harekete geçti
'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'
'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'
Yerli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
Yerli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
Kızılay ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Kızılay ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Erdoğan saat 20.23'te düğmeye basacak
Erdoğan saat 20.23'te düğmeye basacak
Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti
Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti
YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak
YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak
Doktoru odaya kilitleyip saldırdı
Doktoru odaya kilitleyip saldırdı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Üsküdar sahilindeki yıkım tartışması.. 5 gündür çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Vekillik için istifa eden Hatay Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Aşağı doğru belini kıra, kıra iniyor
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Erdoğan: Milletimizin geleceğinde beyaz Torosların gezdiği sokakların yeri yok
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonu: 9 doktor gözaltında
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
YSK uyardı: İşte oyların geçersiz sayılacağı haller
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
SAÜ Rektörlüğünden Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
Karadeniz gazı evlere geliyor...TPAO açıklama yaptı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
İnce, Rize'de Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
'24 Nisan'da eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek'
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Bakan Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Tekirdağ Valiliğinden bir öğretmenin tayinine ilişkin açıklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
Piyasalar gergin, sıkışıklık büyüyor
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
EYT'lilerin beklediği gün: İlk maaş ve ikramiyeler bugün yatırılacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Ev hanımlarına yıpranma hakkı verilecek, erken emeklilik hakkı tanınacak
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Kentsel dönüşüm kredisine deprem ayarı: Limitler yeniden düzenlendi
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon nasıl olur?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Varank, İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını açıkladı

"Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 13:36, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 13:37
Yazdır
Bakan Varank, İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün uzaya fırlatılan İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını bildirdi.

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İMECE'nin yörüngesine yerleştiğini belirterek, ilk sinyallerin alındığını duyurdu.

Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda takipçilerine "Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" sorusunu yöneltti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber