Kocaeli'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaatın temel kazma çalışması sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 14:13, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 14:23
Bayramoğlu Mahallesi Münir Sokak'ta inşaatın temel kazısı sırasında işçi Z.A, kayan toprağın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İşçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkarıldı.
Yaralı işçi, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.