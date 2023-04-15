Arda Turan ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Arda Turan, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 15:08, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 15:11
Spor Toto 1. Lig'de pazar günü Göztepe deplasmanına çıkacak Eyüpspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Zafer Turan'la yollarını ayırmasının ardından takımın başına getirilen Arda Turan, yapılan antrenmanda takımının başında yer aldı.
36 yaşındaki teknik adam, Göztepe mücadelesi ile teknik direktörlük kariyerine başlayacak.
Eyüpspor'da Arda Turan yönetiminde ilk idmanını Başkan Murat Özkaya da takip etti.