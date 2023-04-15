Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 15:24, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 15:26
Fuat O idaresindeki 35 NGV 79 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Kadınhanı ilçe çıkışında, aynı istikamette seyir halindeki Burhanettin Y.'nin kullandığı 01 MV 370 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde bulunan Şenel. Ezgi Y. Gülşen Y ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Ambulansla Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fuat O. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şenel O ve ismi öğrenilemeyen iki yaralı ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.