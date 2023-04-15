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Bakan Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ret, asimilasyon, inkar politikalarını ortadan kaldıran siyaset anlayışını biz ortaya koyduk. Bu ülkede Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 15:56, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 15:59
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Bakan Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Viranşehir Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların yerine yeni yaşam alanları oluşturacaklarını belirtti.

Söz verip sözlerini bozanlardan olmadıklarını dile getiren Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri tutmadığını söyledi.

Şanlıurfa'da deprem konutlarının süresinde yapılacağını, selden zarar gören vatandaşların sorunlarını da çözeceklerini aktaran Bozdağ, "Recep Tayyip Erdoğan, güvenin, sözünün, millete verdiği taahhüdün adresidir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Şanlıurfa'ya hizmet etmenin kendisi için şeref olduğunu, kent için hem akıl hem de alın teri dökeceklerini belirtti.

Türkiye'nin 20 yılda büyük değişim yaşadığına işaret eden Bozdağ, AK Parti kurulduğunda din milliyetçiliği, ırkçılık, bölgecilik yapmayacaklarını söylediklerini, hizmet ve yatırımların tüm illerde eş zamanlı yapıldığını kaydetti.

AK Parti iktidarlarının sırrının siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven ortamı olduğunu anlatan Bozdağ, Türkiye'yi büyütmek ve ileri götürmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bakan Bozdağ, "Türkiye 20 yıldır büyüyorsa, pandemiye, Suriye ve Irak'taki iç savaşlara, teröre, Ukrayna-Rusya savaşına, onca yaşanmışlığa, darbe teşebbüsüne, 17-25 Aralık'a, Gezi olaylarına rağmen ekonomisi dimdik ayakta bir ülke varsa onun altındaki sır sizin sandıkta kurduğunuz siyasi istikrar ve güçlü Recep Tayyip Erdoğan iktidarıdır." diye konuştu.

Türkiye gemisinin kaptanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Bozdağ, Erdoğan'ın Türkiye'yi daha iyi günlere taşıyacağını aktardı.

"Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları attık"

Bozdağ, "Ret, asimilasyon, inkar politikalarını ortadan kaldıran siyaset anlayışını biz ortaya koyduk. Türkiye'de barış olsun, kan dursun, gözyaşı dinsin, analar ağlamasın diye silah dışı çözüm yollarını arayan yine biz olduk. Bu ülkede Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık." şeklinde konuştu.

Kürtçe yayın yapmanın önünü açtıklarını aktaran Bozdağ, dünün Türkiye'sinde konuşulamayanları yaptıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:

"Demokratikleşme konusunda tarihi reformları hep beraber gerçekleştirdik. Bugün HDP ile yan yana görünmemek için çalışanlar, HDP'nin deliksiz desteğine rağmen onlarla protokol yapıp ittifaka dahil etmeyenler, HDP'nin oylarına ihtiyaçları varken bu kadar korkanlar yarın oyunu alınca dönüp onların yüzüne bakarlar mı? Fotoğrafta, partilerine ziyarete gitmeye korkuyorlar. Sonra gelip işi bittikten sonra dediklerini yapacaklar. Yapmazlar, yapamazlar. Yürek işi yürek. Onlarda fotoğraf çektirecek yürek yok ki diğer işleri yapsınlar."

Din ve inançlar üzerindeki baskıyı da AK Parti iktidarlarının kaldırdığını kaydeden Bozdağ, kadınları "başı açık" ve "başı örtülü" diye ayrım yapan ilkel zihniyete son verdiklerini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Siz bakmayın, ramazan ayı diye gezenlere, seccadenin bu milletin indindeki değerinin ne olduğunun farkında olmayanlara. Bir yandan mücahit, seyit, hafız yapıyorlar. Şaşırdılar ne yazacaklarını. Öyle olmadıktan sonra defalarca söyleseniz olur mu? İşin doğrusu ne ise onu söylemek lazım. Biz bu milletin manevi değerleriyle kavgası olanlarla mücadelemizi dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da yapacağız. Bu milletin değerlerine saygı duymayı herkes öğrendi, öğrenecek, öğrettik, öğreteceğiz."

"14 Mayıs seçimlerinde Togg'u yapan Recep Tayyip Erdoğan'ı mı, yoksa çeşme açılışıyla övünen Kılıçdaroğlu'nu mu seçeceğiz?" sorusunu yönelten Bozdağ, "Bir yandan iş yapan, icraat yapan, yaptığı işlerle milletin gönlüne taht kuran bir lider var, dünya lideri var. Öbür tarafta bol bol laf söyleyip hiçbirini tutmayan birisi var. Bir yanda 'Dünya beşten büyüktür.' diye meydan okuyan lider var, öbür yanda Avrupa'ya, Amerika'ya fiyatını şimdiden açıklayan kompleksli bir zihniyet var." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

Konuşmasının ardından Bozdağ, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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