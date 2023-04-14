Depremzede öğretmenler şartsız tayin hakkı istiyor

Depremden en çok etkilenen 4 il ve 2 ilçede görev yapan öğretmenler "şartsız tayin hakkı" istiyor.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu mağdur olan bir kesim ise öğretmenler oldu. Yaşadıkları travmaların yanı sıra birçok öğretmenin evi yıkıldı ya da hasar aldı. Özellikle yıkımın büyük olduğu Adıyaman, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Islahiye ve Nurdağı'nda okullar başta olmak üzere resmi binalar da hasar aldı.

Okulların açılmasına müteakip öğretmenler "barınma" başta olmak üzere pek çok sorunla karşı karşıya kaldılar. Kalacak yerleri olmamasına rağmen apar topar göreve başladılar. Bu sorunlar ilden ile değişen geçici çözümlerle savuşturulmaya çalışılıyor. Bazı okullarda vefatlar ve göç sebebiyle öğrenci sayılarının azalmasıyla öğretmenler norm fazlası olacaklar. Deprem sebebiyle çocuklarını deprem bölgesi dışında bulunan illerdeki okullara naklettiren öğretmenlerin ise aile birliği bozulmuş durumda. Özellikle yıkımın büyük olduğu illerde çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren öğretmenler bu atmosferde mesleklerini yapmaya çalışıyorlar. Şüphesiz bu durum kadın öğretmenler için daha büyük zorluklar barındırıyor. Tüm bunlar yaşanırken siyasilerin ve sendikaların yaşananlara beklenen ilgiyi göstermemesi öğretmenleri üzüyor. Öğretmenler ülkemizin seçim sürecinde olmasından mütevellit siyasilerden bu sorunları dile getirmesini ve çözüm bekliyorlar. Sendikalardan da siyasi kaygıları bir kenara bırakıp daha somut adımlar bekliyorlar.

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 51. maddesinin 4. fıkrasında bulunan: "Afet bölgesi ilan edilen yerlerde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Bakanlığın uygun görmesi halinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü olanlar, öncelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilir." ifadeleri doğrultusunda tayin haklarını talep ediyorlar. Bu talebin bir ayrıcalık değil yasal bir hak olduğunu önemle vurguluyorlar. Yönetmeliğin ilgili maddesinin böyle durumlar için var olduğunu belirten öğretmenler "Asrın Felaketi"nin yönetmeliği uygulamak için yeterli bir şart olduğunun altını çiziyorlar. Depremde büyük yıkım yaşayan Adıyaman, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Islahiye ve Nurdağı'nda şartların daha ağır olduğunu ve sorunların büyümeden bu 4 il ve 2 ilçede görev yapan öğretmenler için il dışı tayin duyurusunun acilen yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Yasaların böyle sorunlara çözüm sunduğunu vurgulayan afetzede öğretmenler bu çözümlerin uygulanmasını istiyorlar. Mart ayında yapılan vefat ve sağlık özrüne dayalı tayinlerde tek hekim raporuyla hafif sayılabilecek hastalıklar öne sürülerek pek çok kişinin tayinlerinin kabul edildiği iddiaları öğretmenleri rahatsız ediyor. Bu durumdaki kişilerin tayinleri yapılırken daha zor sayılabilecek durumda bulunan evi yıkık ve hasarlı öğretmenler tayin sürecinin dışında tutulmalarına tepki gösteriyorlar. Ordu ve emniyet mensuplarına verilen şartsız tayin hakkıyla deprem bölgesinin askersiz ve polissiz kalmadığını, yapılacak yeni atamalarla ve gönüllü öğretmenlerin görevlendirilmesiyle bölgenin öğretmensiz kalmayacağını, bu konudaki iddiaların temelsiz olduğunu belirtiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri farklı meslek gruplarıyla kıyaslayan ve kamuoyu nezdinde acımasızca eleştirenlerin etkisinde kalmışçasına hareket ettiğini düşünen öğretmenler deprem sürecinde diğer bakanlıkların personeline tayin hakkı başta daha geniş haklar verdiğinin altını çizerek bakanlıktan depremzede öğretmenlere sahip çıkmasını istiyorlar.

