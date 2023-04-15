Kırmızı et sektörü mercek altında

Rekabet Kurumu, kırmızı ette yaşanan fiyat artışlarını takibe aldı. Ramazan Bayramı öncesinde spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığının tespit edilmesi için ön araştırma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, uzmanlar piyasada faaliyet gösteren büyük besiciler ile büyük kırmızı et alım-satım merkezlerinde inceleme yapıyor.

Özellikle büyük besicilerin olduğu Kırşehir, Polatlı, İstanbul ve Sakarya gibi yerler mercek altında.

Sektör paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra, ilgili regülasyon kuruluşlarından da bilgi talebinde bulunuldu.

Araştırma sonucunda, besi hayvanlarının, fiyat artışı beklentisiyle, kesimlerinin bilerek geciktirilip geciktirilmediğinin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Rekabet Kurumu mevzuatına göre, gelen başvuru üzerine ya da resen ön araştırma kararı alınabiliyor.

Rekabet Kurumu, yaklaşık 1 yıl önce de sektöre yönelik benzer bir inceleme yapmıştı.