Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bilecik'in Söğüt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 18:06, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 18:08
Küre ile Geçitli köyleri arasında bulunan Çaypınar mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoldan geçen vatandaşlar dumanı fark ederek durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Ekipler, yoğun dumanın yükseldiği engebeli arazideki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.