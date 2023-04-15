İstanbul'da 506 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, yürütülen çalışmalar sonrası Beykoz ve Çatalca'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 104,5 kilo kristal halde ve 401,5 kilo likit halde olmak üzere toplamda 506 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler,Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.