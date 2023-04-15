Pentagon'dan Mazlum Abdi açıklaması
ABD askerlerinin, YPG/PKK terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'ye Kuzey Irak'ta eşlik etmesi Pentagon sözcüsüne soruldu. Sözcü, buna gerekçe olarak DAEŞ ile mücadeleyi gösterdi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Nisan 2023 21:32, Son Güncelleme : 15 Nisan 2023 21:34
Sözcü, askerlerin DAEŞ ile mücadele kapsamında orada olduğunu söyledi.
Sözcü; Irak'ın Süleymaniye kentinde, 7 Nisan'da ABD askerlerinin de bulunduğu seyir halindeki bir konvoya ateş açıldığını hatırlattı. Mühimmatın konvoyun yaklaşık 100 metre yakınına düştüğünü ancak herhangi bir kayıp verilmediğini aktardı.