Pentagon'dan Mazlum Abdi açıklaması

Sözcü, askerlerin DAEŞ ile mücadele kapsamında orada olduğunu söyledi.

Sözcü; Irak'ın Süleymaniye kentinde, 7 Nisan'da ABD askerlerinin de bulunduğu seyir halindeki bir konvoya ateş açıldığını hatırlattı. Mühimmatın konvoyun yaklaşık 100 metre yakınına düştüğünü ancak herhangi bir kayıp verilmediğini aktardı.