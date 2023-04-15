Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, sezon sonunda kalıp kalmayacağına ilişkin, "Başkanımız beni davet etti. Önümüzdeki sene için neler yapabileceğimizi konuştuk. Her zaman olduğu gibi kararımı son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa senaryo farklı olur. Başkanımız olmazsa seneye ben burada olmam." dedi.