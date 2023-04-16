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Otobüsle ambulans çarpıştı: 3 sağlık görevlisi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsüyle çarpışarak devrilen ambulanstaki 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 07:20, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 07:34
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Otobüsle ambulans çarpıştı: 3 sağlık görevlisi yaralandı

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne hasta bırakıp istasyona dönüşe geçen Ş.M. idaresindeki ambulans, Yenişehir Mahallesi Seymen Caddesi'nde İ.S. yönetimindeki halk otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen ambulansın sürücüsü ile sağlık personelleri H.E. ile C.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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