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Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam

Türkiye, teknoloji alanında yapılacak yatırımlarla 50 bin kişiye istihdam sağlayacak. Yeni dönemdeki teknoloji hedefleri arasında; yapay zeka alanında yerli dil modeli geliştirilmesi, 15 Turcorn çıkarma, sürücüsüz araçlar, yeni nesil dijital TL ve milli uzay roketi gibi projeler öne çıkıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 07:48, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 07:42
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Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam

Son 20 yıldaki yüksek teknoloji yatırımlarıyla öne çıkan ülkelerden olan Türkiye, üretimden istihdama kadar ekonominin her alanında dijital dönüşümü hedefleyen yeni bir vizyon ortaya koydu. AK Parti'nin seçim beyannamesinin teknolojiyle ilgili kısımları 'Türkiye Yüzyılı, Dijitalin Yüzyılı olacaktır' başlığı ile açılışı yapıyor. 2018'deki 'Milli Teknoloji Stratejisi'yle gaza basan ülkemizin bu yöndeki politikaları özellikle yapay zeka odaklı şekillenecek.

Yapay zeka alanında 50 bin kişiye istihdam

Yeni stratejilerle ile yapay zeka alanının GSYH'ye katkısını yüzde 5'in üzerine çıkarmayı hedefleyen AK Parti, yapay zeka alanında 50 bin kişinin istihdam edilmesini, lisansüstü düzeyde 10 bin mezun sayısına ulaşmayı ve uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında yer almasını sağlamayı amaçlıyor.

Veri güvenliği stratejik önemde

Seçim beyannamesinin en dikkat çekici yanlarından biri de Türkiye'nin yerli yapay zeka dil modellerini geliştirecek olması. Bu teknoloji sayesinde veri güvenliği sağlanırken, ülkemiz yapay zeka alanında faaliyet gösteren devlet ligindeki yerini almış olacak. AK Parti bu alanda, 2023-2026 dönemi Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planımızı uygulamaya koyacağını açıkladı.

15 Turcorn çıkarma hedefi

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, küresel rekabetteki konumumuzu güçlendirmek için Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını yüzde 2 düzeyine taşınacak. Türkiye Küresel Yenilik Endeksi'nde de ilk 20 arasında yer alacak. Mevcut 6 unicorn'a ek olarak, 15 Turcorn (Türkiye'den çıkan unicorn) ve 5 Decacorn çıkarılacak. AK Parti yeni döneminde ayrıca, 15 milyar dolarlık bilişim ihracatı rakamına ulaşmayı hedefliyor. Togg'un seri üretim hedefi 2030'a kadar yıllık 1 milyon adet olarak belirlenirken, e tam otonom (sürücüsüz) mobilite sistemlerindeki çalışmalar hızlanacak.

Dijital TL için adımlar hızlandı

Türkiye'nin bölgesinde yakından izlenen bir siber güç olacağı belirtilen beyannamede ayrıca, "Türkiye'yi yazılım alanında güçlü bir küresel oyuncu yapacağız. Geliştirdiğimiz kavramsal tasarım ve kriptolojik altyapı ile test sürecini başlattığımız yeni nesil dijital Türk Lirası projesini hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Milli uzay roketi geliştirilecek

AK Parti seçim beyannamesinde uzay çalışmalarına özel bir başlık ayrıldı. TÜRKSAT 6A sayesinde Türkiye, dünyada haberleşme uydusu geliştirme kabiliyetine sahip 11 ülke arasına girerken, haberleşme ihtiyaçları milli imkanlarla karşılayacak. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidilmesi çalışmaları hızlanacak.

Orhan Orhun Ünal

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