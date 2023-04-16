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Kamu Mühendisleri Platformu'ndan meslek kanunu talebi

Kamu Mühendisleri Platformu, "Mühendislik Meslek Kanunu" çıkartılarak, özlük haklarının geliştirilmesini istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 10:50, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 10:51
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Kamu Mühendisleri Platformu'ndan meslek kanunu talebi

Platform adına yapılan açıklamada, kamu mühendislerinin, kamu hizmetlerinin sürdürülmesinde kritik rol üstlendiği, projelerde 2 yıldan 15 yıla kadar yasal sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

Kamunun geçen yıl, 3 bin 134 proje için toplam 184,3 milyar lira ödenek tahsis ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu kaynaklarının harcanmasının önemli bir kısmının sorumluluğu kamu mühendislerinin üzerindedir. Tüm bu risk ve sorumluluğun karşılığı olarak 2023 verileriyle bir mühendis ortalama 18 bin lira gelir elde etmekte ve yoksulluk sınırının neredeyse yarısına yakın bir ücretle çalışmaktadır. Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içinde dengi sayılan meslek disiplinlerinin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kamu mühendislerinin ek göstergeleri 4200'e çıkartılmış ancak yansıtma oranları yüzde 145'te sabit bırakıldığı için faydası yetersiz kalmıştır."

Açıklamada, kamuda sayısı yaklaşık 150 bini bulan mühendis, mimar ve şehir plancısının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Mühendislik Meslek Kanunu çıkartılarak, mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi ve özlük haklarının geliştirilmesini istiyoruz. Bunun yanında, kamuda çalışan tüm mühendislere 'Teknik Sorumluluk Tazminatı' adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulmasını, kamu mühendislerinin gelirinin yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir ve özlük haklarının seviyesine yükseltilmesi talep ediyoruz."

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