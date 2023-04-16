4 öğretmenin öldüğü yolda kaya tehlikesi sürüyor

Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan'da saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü.



Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32), Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37), yaşamını yitirdi. 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede, tehlike sürüyor.

Kazanın olduğu noktaya, halen kaya parçaları düşüyor. Sürücüler ise trafiğe açık yolda tedbir alınmasını istedi.







