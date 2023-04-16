4 öğretmenin öldüğü yolda kaya tehlikesi sürüyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yamaçtan kopan kayaların bir otomobile düşmesi sonucu 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede, tehlike devam ediyor. Kazanın olduğu yola, halen kaya parçaları düşüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 10:56, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 10:57
Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan'da saat 14.00 sıralarında heyelan meydana
geldi. Yamaçtan kopan kayalar, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda
görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32), Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37), yaşamını yitirdi. 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede, tehlike sürüyor.
Kazanın olduğu noktaya, halen kaya parçaları düşüyor. Sürücüler ise trafiğe
açık yolda tedbir alınmasını istedi.