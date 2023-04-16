Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 12:34, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 12:33
Sınav, 90 sınav merkezinde, saat 10.15'te başladı. Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlenen sınava, 186 bin 792 aday katıldı.
Sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavda 26 bin 265 kişi görev aldı.
ALES/1 sonuçları, 10 Mayıs 2023'te açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.