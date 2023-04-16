Bakan Kirişçi: ŞAP hastalığı kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi İkmali Temel Atma Töreni'nde, AK Parti'nin 21 yıllık istikrar dönemi ve hizmet odaklı siyaseti sayesinde pek çok alanda hizmetlerin bütün illere sunulduğunu söyledi.

Hayvancılık açısından Kars'ın önemini vurgulayan Kirişci, şehre hizmet akışının hızlandığını, takipler sayesinde projelerin hayata geçtiğini belirtti.

Hayvansal üretimle ilgili kendileri iktidara gelene kadar sadece 4 kalemde destek yapıldığını bildiren Kirişci, şöyle devam etti:

"1,8 milyar lira gibi oldukça düşük düzeyde bir destekti. Bizim dönemimizde bu destek miktarı şu anda 31'e çıktı. Bugün itibariyle 55,5 milyar lirayı buldu. Bu da bizim hayvancılığa ve üreticiye verdiğimiz değerin karşılığıydı. Hayvansal üretim bu memleketin olmazsa olmazı. Pandemi dönemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı, bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu, eğer bu alanda kendimize yeterli olmazsak bunun bir güvenlik meselesi olarak önümüze çıkacağını ortaya koydu. Ama her dönemde eli öpülesi üreticimiz sayesinde bu ülkeyi doyuyor hem bu ülkeye ziyaret gelen 52 milyon turistin ihtiyacını karşılıyor. Bu ülkenin üretmediğini iddia edenler üreticilerimizin emeklerine haksızlık edenlerdir."

- "Hastalığın kontrol altına alındığını belirtmek isterim"

Şap hastalığı virüsü olan SAT-2 serotipine karşı Türkiye'de 37 günde aşı üretimi yapıldığını hatırlatan Kirişci, "SAT-2 adı verdiğimiz Afrika kökenli bu hastalıkla ilgili malumunuz ocak ayında başladı ama şubat ayında hızla aksiyon aldık. Aşılama çalışmalarımız için önce aşı geliştirdik. Bu aşıyı Karslı üretici kardeşlerim de kullandı. Aşının etkisiyle birlikte ve burada görülen hastalığın artık kontrol altına alındığını, önümüzdeki günlerde de bu yasağı kaldıracağımızı belirtmek isterim. Hayvan hareketlerimiz biz kısa süre içerisinde kamuoyuna yapacağımız açıklamalarla bunlarda serbest hale getireceğiz." diye konuştu.

Planlı tarımın önemine işaret eden Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan böyle bu ülkede bütün çiftçiler ve üreticiler kayıt altına alınacak. Bakanlık olarak biz onlara mazeret üretmeyeceğiz. Böylelikle sözleşmeli üretimi, bununla beraber hedef üretimi gerçekleştirmiş olacağız. 2 yıldan fazla araziyi boş bırakanlara dönüp diyeceğiz ki 'Ey mülk sahibi biz sana kira ödeyeceğiz ama senin arazini burada kiralamak isteyen, hemen yerleşik olanlardan başlayarak, burada bunu üretim için kullanacağız' diyeceğiz. Ve gerçekten devrim niteliğinde pek çok ilklere imza atan AK Parti hükümeti ki bizim de görev aldığımız dönemde ve son dönemde de 15 temel kanun Meclisten geçti. Bunların tamamı tarımın öncelliklerini belirleyen, tarım için olmazsa olmaz kanunlardır."

Yürürlüğe giren tarımla ilgili son kanunuyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemde tarımın da büyük ivme kazanacağını vurgulayan Kirişci, üreticilerin gelirinin artacağını, sürdürülebilir bir üretimi gerçekleştireceklerini anlattı.

Yaklaşık 780 milyon lira yatırım bedelli Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi İkmali Temel Atma Projesi'ne ilişkin de Kirişci, projenin atıkların toplanması, ardından da arıtılması olmak üzere iki aşamalı olduğu bilgisini paylaştı.

- "Parlamentoda yeterli çoğunluğa erişmemiz lazım"

Kirişci, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu memlekette tek parti dönemine son veren 'yeter söz milletindir' diyen rahmetli Adnan Menderes'in kendini bu milletin bir evladı olarak milletinin arasına kattığı bir dönemin başlangıcıydı. Bu memlekete olan hizmetinin karşılığında, bedenini, darağacında asanlara feda etmiş oldu. Bunu asanlar bugün gelip sizlere, bu memleketin eğer 2023 ile başlayan Türkiye Yüzyılı adına pozitif söyleyebilecekleri tek bir cümle varsa bunları dinleyelim ama biz bunları 14 Mayıs'ta gördük. Şimdi yeni bir 14 Mayıs'ta sadece Türkiye için değil, mazlum ve mağdur milletler için adeta göz bebeği haline gelmiş bir Türkiye'nin lideri olan Cumhurbaşkanı'mızın 2. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde hepimiz sandığa gideceğiz. Bu memlekette, geçmişte yaşadıklarını yeniden hayata geçirmek isteyenler el ovuşturabilir ama milletimiz asla buna fırsat vermeyecek. Tek başına Cumhurbaşkanı'mızın seçimi yetmez, Parlamentoda yeterli çoğunluğa erişmemiz lazım."