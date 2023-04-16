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Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü

Depremin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binalar yıkıldıkça kent merkezi adeta devasa boş bir alana dönüştü. Havadan görüntülenen kent merkezindeki boşluk, binaların yıkılmaya devam etmesi ile her geçen gün daha da artıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 14:50, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 14:56
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Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü

6 Şubat depremlerinin ağır hasara yol açtığı Malatya'da yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması ile ağır ve acil yıkılacak binalarda tek tek yıkılıyor. Kent merkezindeki binaların yıkılması ile de dev tarlalara dönüşen şehir merkezinin hali ise dron ile görüntülendi.

Emeksiz Kavşağı'ndan Akpınar, Yeni Cami meydanı ve Kışla Caddesine kadar olan bölümde neredeyse sayıları parmakla gösterilecek kadar bina kalırken, ortaya çıkan bu görüntü ise Malatyalıları derinden üzüyor. Kışla Caddesi'nden Emeksiz Alt Kavşağı yıkımlar sonrası rahatlıkla gözükürken, ağır hasarlı binaların yıkılmaya devam etmesi boş alanların büyüklüğü de her geçen gün artıyor.

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