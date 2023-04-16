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Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre bugün birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, İstanbul için öğleden sonrasına dikkat çekerek sağanak yağış uyarısında bulundu. Öte yandan Meteoroloji'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre bayramda yurt genelinde yağış görülecek. İşte il il hava durumu raporu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 15:52, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 15:54
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Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Nisan tarihli hava tahmin raporuna göre yurtta birçok ilde sağanak etkili olacak. Yağışların görüleceği iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de var.

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporu şu şekilde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin sayfasında yer alan haftalık hava tahmin raporuna göre bayramın ilk günü 21 Nisan Cuma günü tüm Türkiye'de sağanak yağış etkili olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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