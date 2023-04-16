Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde kontrollü yıkımlar devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 16:45, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 17:03
Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'nda bulunan Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar, planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkılıyor.
Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.
Çevrede toplanan vatandaşlar da binanın yıkılma anını cep telefonlarıyla kaydetti.
Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.