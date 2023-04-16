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Bakan Akar'dan 'terörle mücadele' mesajı

"Teröristler Suriye'nin kuzeyinde kazdıkları çukurlara gömüldüler, şu anda da Irak'ın kuzeyinde terörist kampları yerle bir ediliyor, barınakları, sığınakları, inleri tepelerine yıkılmaya devam ediliyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 17:42, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 17:43
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Bakan Akar'dan 'terörle mücadele' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölücü terör örgütü mensuplarının Suriye'nin kuzeyinde kazdıkları çukurlara gömüldüğünü belirterek, "Şu anda da Irak'ın kuzeyinde terörist kampları yerle bir ediliyor, barınakları, sığınakları, inleri tepelerine yıkılmaya devam ediliyor." dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Felahiye ve Öz Vatan ilçelerini ziyaret etti.

Akar, esnaf ziyaretlerinin ardından ilçe merkezlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade eden Akar, ülkenin büyümesi ve güçlenmesindeki en önemli unsurların başında güvenliğin geldiğini belirtti.

85 milyonun rahat ve huzur içinde yaşaması için güvenliğe vurgu yapan Akar, "Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmak için yapılması gereken ne varsa bunları yapıyoruz. Yurt içi tamam. Teröristler Suriye'nin kuzeyinde kazdıkları çukurlara gömüldüler, şu anda da Irak'ın kuzeyinde terörist kampları yerle bir ediliyor, barınakları, sığınakları, inleri tepelerine yıkılmaya devam ediliyor." diye konuştu.

Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, kim desteklerse desteklesin mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Akar, "Mehmetçik büyük bir kahramanlıkla teröristlerin üzerine gidiyor. Terör örgütünün şu anda çöküş halinde olduğu görüyoruz. Bunu engellemek için, terör örgütüne nefes aldırmak için içeriden ve dışarıdan çalışanlar var. Bunların beyhude gayretler olacağını, bunların terörün çöküşünü engelleyemeyeceğini hepinizin bilmesi lazım." diye konuştu.

Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirten Akar, "Bazı içeriden ve dışarıdan hainler, nifak tohumları atarak 'Terör elebaşını tahliye edeceğiz', 'Bunları affedeceğiz' gibi birtakım ifadeler kullanıyor. Bunlara asla müsaade etmeyeceğiz." diyen Akar, Türkiye'nin önemli bir seçime yaklaştığını ifade etti. Akar, şunları söyledi:

"Bu seçimde zihniyetler önemli. Bizim bu kadar şehit, gazi verdiğimiz, yıllarca mücadele ettiğimiz terör örgütüne can suyu vereceklerle mesafe koymak gerekir. Terörle, terör sevicilerle, terörü destekleyenlerle arasına mesafe koymayanlardan biz uzağız. Terörle arasına mesafe koymayanlar bizim için problem. Bu konuda halkın, sizin ferasetinizin, milli manevi değerlere olan saygınızdan eminiz, bundan şüphemiz yok."

Vatandaşlar konuşmanın sonunda Akar'a terörle mücadeledeki kararlı duruşundan dolayı teşekkür etti.

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