'Taahhütlerimizi ihtiyaçlar ve sorunlar çerçevesinde özel olarak derledik'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hayata geçireceğimiz taahhütlerimizi, her bir vatandaşımızın bireysel şartları, ihtiyaçları ve sorunları çerçevesinde özel olarak derledik." dedi.

Akşener, ATO Congresium'da düzenlenen İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Türkiye'de yaşamanın her geçen gün zorlaştığını savundu.

"Önce millet, önce memleket diyerek her inançtan, her fikirden, her hayat tarzından insana, hak ettiği hürmeti gösteren bir bakış açısıyla 14 Mayıs'tan itibaren, millete cumhuriyetin ikinci asrında, yaşatan Türkiye'yi ve yeni bir toplumsal sözleşmeyi vadediyoruz." diyen Akşener, gerçek huzur ve refahın, gerçek bir cumhuriyetten, tam ve kamil bir demokrasiden geçtiğini belirtti.

Akşener, partisinin seçim beyannamesine ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Toplumsal sözleşmemizin tüm somut adımlarını, çözümlerimizi, projelerimizi anlattığımız yaklaşık 3 bin maddelik seçim beyannamemizi hazırladık. Üstelik bu beyannamenin, diğer beyannamelerden çok temel bir farkı var. Biz beyannamemizi kişiye özel olarak hazırladık. Yani İYİ Parti olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. İYİ Parti iktidarında hayata geçireceğimiz taahhütlerimizi, her bir vatandaşımızın bireysel şartları, ihtiyaçları ve sorunları çerçevesinde özel olarak derledik."

İktidara geldiklerinde altyapıya, teknolojiye ve yeniliğe yatırım yaparak, ekonomik büyümeyi ve istihdamı destekleyeceklerini dile getiren Akşener, "Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası nüfuzunu artırmak ve dünyadaki komşularımız ve ortaklarımızla, ilişkilerimizi geliştirmek için etkin ve etkili bir dış politika izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Politikalar 4 ana başlıkta sıralandı

İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde yer verilen politikalar, "Adil Türkiye", "Saygılı Türkiye", "Nitelikli Türkiye" ve "Güçlü Türkiye" olmak üzere 4 ana başlıkta sıralandı.

Milli Göç Doktrini doğrultusunda Türkiye'ye yönelik kitlesel göçün sınıra ulaşmadan sınır ötesinde tutulacağına yer verilen beyannamede, sığınmacılara hiçbir şart altında vatandaşlık verilmeyeceği ve geri gönderme merkezleri üzerinden peyderpey iade edileceği belirtildi.

Beyannamede, merkezi ve yerel yönetim işbirliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve aksaklıkların giderildiği bir Kentsel Dönüşüm Yasası'nın çıkarılacağı anlatıldı.

Beyannamede cumhurbaşkanının istisnai nitelikte tek başına yapabileceği işlemleri Anayasa'da açıkça düzenleneceği, bir dönem seçilebilmesi kuralının getirileceği ve görev süresinin 7 yılla sınırlı tutulacağı vurgulandı.

Beyannamede, seçim barajının yüzde 3'e düşürüleceği, aile bütünlüğünü korumak amacıyla nöbetli çalışmayı gözeterek 24 saat hizmet veren kreş, yuva ve etüt merkezleri açılacağı bilgisi verildi.

Toplantıda, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, partisinin kişiselleştirilmiş seçim beyannamesinin tanıtımını yaptı.