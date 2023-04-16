'Taahhütlerimizi ihtiyaçlar ve sorunlar çerçevesinde özel olarak derledik'

Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü
Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü
Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı
Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı
8. sınıf ve lise öğrencilerine 30 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı
8. sınıf ve lise öğrencilerine 30 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı
Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü
Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı hizmete giriyor
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı hizmete giriyor
Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
Bakanlıktan 'bayram tatili ile ara tatil' planlayanlara uyarı
Bakanlıktan 'bayram tatili ile ara tatil' planlayanlara uyarı
RK Başkanı Küle: Etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlıyız
RK Başkanı Küle: Etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlıyız
Kamu Mühendisleri Platformu'ndan meslek kanunu talebi
Kamu Mühendisleri Platformu'ndan meslek kanunu talebi
Bayram hazırlıkları hızlandı: 30 milyar lira ciro bekliyor
Bayram hazırlıkları hızlandı: 30 milyar lira ciro bekliyor
Togg dünyaya ne zaman açılacak?
Togg dünyaya ne zaman açılacak?
Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting
Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting
Belediyeden işçilere taksitle maaş ödemesi
Belediyeden işçilere taksitle maaş ödemesi
SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam
Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam
Bakan Soylu: Tunceli'de terörist kalmadı, orayı da temizlemiş olduk
Bakan Soylu: Tunceli'de terörist kalmadı, orayı da temizlemiş olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşası başlayan konut sayısı 100 bini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşası başlayan konut sayısı 100 bini buldu
TCG Anadolu ziyarete açılıyor
TCG Anadolu ziyarete açılıyor
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
Müsilaj kabusu geri mi döndü?
Müsilaj kabusu geri mi döndü?
Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?
Kaç yabancıya vatandaşlık verildi?
'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'
'Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz'
Yerli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
Yerli uydu İMECE uzaya fırlatıldı
Kızılay ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Kızılay ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Erdoğan saat 20.23'te düğmeye basacak
Erdoğan saat 20.23'te düğmeye basacak
Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti
Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti
YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak
YSK onay verdi, Ak Parti'nin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Taahhütlerimizi ihtiyaçlar ve sorunlar çerçevesinde özel olarak derledik'

"Hayata geçireceğimiz taahhütlerimizi, her bir vatandaşımızın bireysel şartları, ihtiyaçları ve sorunları çerçevesinde özel olarak derledik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 18:35, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 18:36
Yazdır
'Taahhütlerimizi ihtiyaçlar ve sorunlar çerçevesinde özel olarak derledik'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hayata geçireceğimiz taahhütlerimizi, her bir vatandaşımızın bireysel şartları, ihtiyaçları ve sorunları çerçevesinde özel olarak derledik." dedi.

Akşener, ATO Congresium'da düzenlenen İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Türkiye'de yaşamanın her geçen gün zorlaştığını savundu.

"Önce millet, önce memleket diyerek her inançtan, her fikirden, her hayat tarzından insana, hak ettiği hürmeti gösteren bir bakış açısıyla 14 Mayıs'tan itibaren, millete cumhuriyetin ikinci asrında, yaşatan Türkiye'yi ve yeni bir toplumsal sözleşmeyi vadediyoruz." diyen Akşener, gerçek huzur ve refahın, gerçek bir cumhuriyetten, tam ve kamil bir demokrasiden geçtiğini belirtti.

Akşener, partisinin seçim beyannamesine ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Toplumsal sözleşmemizin tüm somut adımlarını, çözümlerimizi, projelerimizi anlattığımız yaklaşık 3 bin maddelik seçim beyannamemizi hazırladık. Üstelik bu beyannamenin, diğer beyannamelerden çok temel bir farkı var. Biz beyannamemizi kişiye özel olarak hazırladık. Yani İYİ Parti olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. İYİ Parti iktidarında hayata geçireceğimiz taahhütlerimizi, her bir vatandaşımızın bireysel şartları, ihtiyaçları ve sorunları çerçevesinde özel olarak derledik."

İktidara geldiklerinde altyapıya, teknolojiye ve yeniliğe yatırım yaparak, ekonomik büyümeyi ve istihdamı destekleyeceklerini dile getiren Akşener, "Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası nüfuzunu artırmak ve dünyadaki komşularımız ve ortaklarımızla, ilişkilerimizi geliştirmek için etkin ve etkili bir dış politika izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Politikalar 4 ana başlıkta sıralandı

İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde yer verilen politikalar, "Adil Türkiye", "Saygılı Türkiye", "Nitelikli Türkiye" ve "Güçlü Türkiye" olmak üzere 4 ana başlıkta sıralandı.

Milli Göç Doktrini doğrultusunda Türkiye'ye yönelik kitlesel göçün sınıra ulaşmadan sınır ötesinde tutulacağına yer verilen beyannamede, sığınmacılara hiçbir şart altında vatandaşlık verilmeyeceği ve geri gönderme merkezleri üzerinden peyderpey iade edileceği belirtildi.

Beyannamede, merkezi ve yerel yönetim işbirliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve aksaklıkların giderildiği bir Kentsel Dönüşüm Yasası'nın çıkarılacağı anlatıldı.

Beyannamede cumhurbaşkanının istisnai nitelikte tek başına yapabileceği işlemleri Anayasa'da açıkça düzenleneceği, bir dönem seçilebilmesi kuralının getirileceği ve görev süresinin 7 yılla sınırlı tutulacağı vurgulandı.

Beyannamede, seçim barajının yüzde 3'e düşürüleceği, aile bütünlüğünü korumak amacıyla nöbetli çalışmayı gözeterek 24 saat hizmet veren kreş, yuva ve etüt merkezleri açılacağı bilgisi verildi.

Toplantıda, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, partisinin kişiselleştirilmiş seçim beyannamesinin tanıtımını yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber