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'Bütün sorunlarımızı adalet temelinde çözeceğiz'

"Hep birlikte inşallah bütün sorunlarımızı sükunetle, akılla, kardeşlikle, adalet temelinde çözeceğiz ve daha güçlü bir şekilde ayaklarımız üzerine doğrulacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 18:37, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 18:40
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'Bütün sorunlarımızı adalet temelinde çözeceğiz'

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Hep birlikte inşallah bütün sorunlarımızı sükunetle, akılla, kardeşlikle, adalet temelinde çözeceğiz ve daha güçlü bir şekilde ayaklarımız üzerine doğrulacağız." dedi.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen, "897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni"nde, peygamberler diyarı şanlı şehirde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Havaalanından törenin yapılacağı alana vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla yaklaşık bir saatte gelebildiklerine işaret eden Yapıcıoğlu, 14 Mayıs'ta oyların bu milletin hizmetine talip olanlara gideceğini ifade etti.

Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden ve arkasından selden etkilenen Şanlıurfa'da yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"5 gün önce Şanlıurfa'nın onur günüydü. 11 Nisan Şanlıurfalı kardeşlerimizin küffarı memleketten kovmasının 103'üncü yıl dönümüydü. İşte birileri eğer memleketimize göz koyarsa, Fransızlar gibi ya da İngilizler gibi ya da onların uşaklığını yapanlar gibi. O zaman da Hazreti İbrahim'in baltası olur Şanlıurfa. Allah'ın izniyle bir daha o emperyalistler bu topraklara göz koyamayacak, onlara göz kırpanlar da Urfalı kardeşlerimden oy da almayacak, yüz de almayacak."

Yumruk gibi kenetleneceklerinin altını çizen Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bir ve beraber olacağız. Kürt'ü ile Türk'ü ile Arap'ı ile bu birlik, beraberlik görüntüsünü inşallah memleketin diğer taraflarına da taşıyacağız. Ve hep birlikte inşallah bütün sorunlarımızı, sükunetle, akılla, kardeşlikle, adalet temelinde çözeceğiz ve daha güçlü bir şekilde ayaklarımız üzerine doğrulacağız. Yaralılarımızı sarmış bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz."

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