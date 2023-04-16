Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama

Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılıklarına Cüneyt Ünal ve Hasan Yiğit vekaleten atandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğündeki 2 genel müdür yardımcılığı Erhan Gülveren'in emekliye ayrılması, İbrahim Kulalar'ın ise yurt dışında içişleri müşaviri olarak görevlendirilmesi üzerine boşalmıştı.

Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ile Güvenlik Daire Başkanı Ünal, boşalan genel müdür yardımcılıklarına vekaleten getirildi.

Yigit, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinden sonra İmralı'da yapılan sorgulama ekibinde yer almıştı. Yiğit'in ayrıca terörle mücadele kapsamında 6 kitabı bulunuyor.

Ünal ise Katar'da bu yıl yapılan Dünya Kupası'nda görev aldı.