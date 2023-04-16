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Sinan Oğan, seçilirse 1 numaralı kararını açıkladı

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan:- "Bizi seçerseniz bir numaralı kararnamem Suriyelilerin, Afganlıların, Iraklıların, Mozambiklilerin, Pakistanlıların, Nijeryalıların ve daha bilmem kimlerin geri gönderilmesi için olacak. İki numaralı kararnamemiz Afet Bakanlığının kurulması olacak"- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:- "14 Mayıs seçimlerinde Türk halkı, 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına geri mi dönecek, Türkiye'de mi kalacak, ona karar verecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 20:44, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 20:45
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Sinan Oğan, seçilirse 1 numaralı kararını açıkladı

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Bizi seçerseniz bir numaralı kararnamem Suriyelilerin, Afganlıların, Iraklıların, Mozambiklilerin, Pakistanlıların, Nijeryalıların ve daha bilmem kimlerin geri gönderilmesi için olacak. İki numaralı kararnamemiz Afet Bakanlığının kurulması olacak." dedi.

Ata İttifakı Marmara Bölgesi Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, sahneye eşi Gökçen Oğan ile çıkarak salondaki davetlileri selamladı.

Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yapacakları projeleri anlatan Oğan, en önemli sorunların başında 13 milyon sığınmacının geldiğini söyledi.

Oğan, "Bizi seçerseniz bir numaralı kararnamem Suriyelilerin, Afganlıların, Iraklıların, Mozambiklilerin, Pakistanlıların, Nijeryalıların ve daha bilmem kimlerin geri gönderilmesi için olacak. İki numaralı kararnamemiz Afet Bakanlığının kurulması olacak. Afet bu ülkenin bir gerçeği." diye konuştu.

İlk günden itibaren deprem bölgesinde olduklarını belirten Oğan, ülkeyi sanayi bölgelerine böleceklerini, İstanbul'daki fazla nüfusun önemli bir kısmını burada yapacakları evlere taşıyacaklarını kaydetti.

Oğan, seçilmesi halinde kadın cumhurbaşkanı yardımcısının olacağını dile getirerek, "Bir engelli kardeşimizi, ortopedik engelli kardeşimizi cumhurbaşkanı yardımcısı atayacağız. Engellilerimiz artık sahipsiz kalmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Dış politikada önceliğinin Türk dünyası olacağına dikkati çeken Oğan, Türk'ün çakıl taşını kimsenin almasına müsaade etmeyeceklerine değindi.

- "Her şey inanmakla başlar."

Türkiye'de yaşam alanı bulamayıp yurt dışına giden çok sayıda kişinin olduğunu aktaran Oğan, "Bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Buna inanın. Bu ülkeyi biz yöneteceğiz, buna inanın. Bu ülkeyi Türk milliyetçileri ve Atatürk çizgisinde yürüyenler yönetecek, buna inanın. Her şey inanmakla başlar." dedi.

Oğan, yerli savunma sanayisinde İHA ve SİHA'ları yapanlara teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Ancak daha ötesini söylüyorum. Biz geldiğimizde onları hipersonik hıza çıkaracak çalışmalar yapacağız. Biz geldiğimizde bu ülkeyi çip teknolojisi üretim üssü haline getireceğiz. Yapay zekayı hayatın her alanına sokacağız. Mahkemelerde davalar 7 sene, 8 sene sürmeyecek. Basit yargılama usulündeki davalar yapay zeka tarafından yarım saat içerisinde neticelenecek. Bu kardeşiniz teknoloji diyor. Bu kardeşiniz ekonomi diyor. Bu kardeşiniz gelecek ve aydınlık yarınlar diyor. Ötekiler, diğer üç aday ise geçmişin o karmaşık, o krizli dönemleri içerisinde debelenip duruyorlar."

Ayaklarının yere sağlam basarak adım adım geldiklerini vurgulayan Oğan, "Tüm anketler gösteriyor ki diğer üç adayın oyları istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bir tek oyunu artıran ittifak Ata İttifakı'dır ve oyunu istikrarlı bir şekilde artıran tek cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dır." şeklinde konuştu.

- "Bu seçim bir referandumdur"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise ülkenin 14 Mayıs'ta bir kader seçimine doğru gittiğini söyledi.

Bu seçimde Türk halkının Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim törenleri için Anıtkabir'e cumhurbaşkanı olarak kimin gideceğine karar vereceğine dikkati çeken Özdağ, şöyle devam etti:

"14 Mayıs seçimlerinde Türk halkı, 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına geri mi dönecek, Türkiye'de mi kalacak, ona karar verecek. Eğer Ata İttifakı'na ve Sinan Oğan'a oy verirse 15 Mayıs'ta Şam'a, Kabil'e ve diğer yerlere Ankara'dan, İstanbul'dan otobüsler kalkacak. Eğer vermezse tam tersine Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan Türkiye'ye yeni göçler başlayacak. Onun için Türk halkı 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına dönsün diye Sinan Oğan'a ve Ata İttifakı'na oyunu verecek."

Özdağ, 13 milyon sığınmacı ve kaçağı bir sene içerisinde geri yollamanın, tarihin en büyük geriye dönüş projesi olduğunu ifade etti.

Sığınmacıların ve kaçakların vatanlarına dönmesiyle Türkiye'nin ayaklarındaki prangalardan kurtulacağını öne süren Özdağ, "İstanbul'da yüksek teknoloji, teknokentler olacak. Nüfusu ilk önce 4 milyon sığınmacının gitmesiyle 15 milyona düşecek, sonra sanayinin '4 bölge 4 deniz' projesiyle Anadolu'nun değişik bölgelerine kaymasıyla daha yaşanabilir bir İstanbul'a doğru hızla ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan ile Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam'ın katıldığı programda konuşmaların ardından Ata İttifakı'nın Marmara Bölgesi Milletvekili Adayları tanıtıldı.

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