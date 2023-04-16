Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali
Fenerbahçe Alagöz Holding: 99 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 60- Sarı-lacivretli ekip, Avrupa şampiyonu oldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2023 23:02, Son Güncelleme : 16 Nisan 2023 23:06
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-69 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu.
Sarı-lacivertli ekip, kadın basketbolunun Avrupa'daki bir numaralı organizasyonunda adını zirveye yazdırmayı başardı.