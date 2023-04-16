Arkadaşını yanlışlıkla tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen çocuk gözaltına alındı

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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