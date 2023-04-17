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Soylu: AYM'nin yapmadığını Diyarbakır anneleri yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır anneleri, ortaya koyduğu iradeyle birlikte HDP'yi kapatmıştır. Anayasa Mahkemesinin yapmadığını o Diyarbakır anneleri yaptı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 07:25, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 07:17
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Soylu: AYM'nin yapmadığını Diyarbakır anneleri yaptı

Gaziosmanpaşa'da bir lokantada Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Geleneksel Sahuru'na katılan Soylu, Gaziosmanpaşalılara deprem bölgesine yönelik yardımlaşma ve dayanışmaları için teşekkür etti.

Deprem bölgesinde 740 bin çadırda 3 milyon insanın yaşadığını, 2 milyon insana birden iftar verildiğini belirten Soylu, depremzedelere psikososyal destek sağlandığını, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği verildiğini, spor alanları oluşturulduğunu ve çadırların standartlarının daha da yükseltildiğini söyledi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi kalıcı konutların da bir yıl içinde depremzedelere teslim edileceğini, depremzedeleri asla yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin çok sınamalardan geçtiğini, doğal afetlerin yanı sıra Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim Olayları, 15 Temmuz darbe girişimi gibi dış müdahalelerle de karşılaştığını dile getiren Soylu, "Türkiye bambaşka bir tabloya doğru evrilmek istendi. Bugün Doğu ve Güneydoğu, huzuru kendi içinde bulmuştur. Bundan kim istifade ediyor? Orada yaşayan kardeşlerimiz. Hiç, hiçbir şeyi, kimse küçümsemesin. Şu Diyarbakır anneleri, ortaya koyduğu iradeyle birlikte HDP'yi kapatmıştır. Anayasa Mahkemesinin yapmadığını o Diyarbakır anneleri yaptı." dedi.

Soylu, HDP'nin, Türkiye'de demokrasinin istismarını en iyi yapan, PKK'nın uzantısı siyasi parti olduğunu kaydetti.

- "29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında tek bir terörist kalmayacak"

'Türkiye'nin Kandil'i' denilen Kato Dağı'nın birçok yerine üs bölgeleri yaptıklarını, şimdi Kato'da ve Cudi Dağı'nda bir tek terörist olmadığını, Gabar Dağı'nda ise petrol üretildiğini anlatan Soylu, terörün bitirilmesinde insansız hava araçlarının etkisine dikkati çekti.

Dün 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve Türkiye'deki terörist sayısının 86'ya düştüğünü söyleyen Soylu, "Bunu burada yazıyoruz; 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında tek bir terörist kalmayacak." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'de artık başı açık olanın da örtülü olanın da devlette öğretmen, doktor, asker, polis, savcı, hakim, kaymakam, vali ve milletvekili olabildiğine dikkati çekerek, "Tayyip Erdoğan dünya siyasasını avucunun içi gibi biliyor. Kimin ne oynadığını, kimin ne oyun kurduğunu biliyor. Bugün Türkiye bambaşka bir istikamete gidiyor. Bu sınamalardan kurtuldu Türkiye." diye konuştu.

Programda, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, Trabzon Federasyonu Dernekleri Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu ve AK Parti İstanbul 2. Bölge 17. sıra milletvekili adayı Emre Ustaosmanoğlu da konuşma yaptı.

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