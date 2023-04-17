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İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci

Ankara'da yaşanan ilk Togg kazasıyla birlikte tamir ve yedek parça süreci merak konusu oldu. Aracın hasar tespitinin ardından tamirin Togg Ankara Deneyim Merkezi veya anlaşmalı BoschCar servisinde yapılacağı öğrenildi. Yedek parça gerekirse Gemlik'ten temin edilecek. BoshCar'ın 63 şehirde 350 şubesi bulunuyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 07:42, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 07:48
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İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci

Ankara'da yaşanan ilk Togg kazasıyla birlikte tamir süreci de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin Otomobili'nin hasar tespitinin ardından Togg Ankara Deneyim Merkezi'nde veya anlaşmalı BoschCar servisinde tamiri olacak.

Kaporta hasar tespitinin yapılmasıyla yedek parça talebinde bulunularak Gemlik'ten temin edilmesi sağlanacak.Temin edilen parçaların tamiri ise bu 2 noktada gerçekleşecek.

Bataryadan dolayı tedbir alınması gerekirken, yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren süreç sıradan bir noktada yapıldığında büyük risk barındırıyor. Bataryanın sızıntı yapıp yapmadığının tespiti yetkili kişilerce yürütülmesi gereken bir süreç olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm bunların yanında Togg'un Mobil Servisleri de aktif halde hizmet vermeye başladı. Ufak arızalarda ise Mobil Servis devreye girecek.

Şuayip Alabay

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