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Bu seçim başka seçim: Asıl yarış dijital ortamda

Bu seçimde müzik, anons ve afiş yok. Adaylar, önceki seçimlere kıyasla sosyal medya hesaplarının kullanımına daha fazla önem veriyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 07:50, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 07:58
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Bu seçim başka seçim: Asıl yarış dijital ortamda

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partilerin ve adayların çalışmaları sürerken, bu seçim birçok açıdan geçmiş seçimlerden farklılık gösteriyor. Depremler sebebiyle partiler müzikli ve ananslu propaganda yapmama kararı almıştı. Vatandaşlar, geçmiş seçimlerde gördükleri, parti müziklerini çalan ve anons yaparak gezen minibüslere bu seçimde rastlamıyor. En sessiz seçim süreçlerinden biri yaşanıyor.

HEM PAHALI HEM ÇEVRE DÜŞMANI

Partilerin ve adayların seçim çalışmaları devam ediyor. 14 Mayıs, birçok bakımdan eski seçimlerden farklı olacak.

Asrın Afeti sebebiyle müziksiz propaganda kararı alındı. Parti otobüsleri artık sokak sokak gezip gürültü yapmıyor.

Bu seçimde, yüksek maliyetlerin yanı sıra her yere asıldığı için çevreyi kirleten parti flamaları da yok.

"SEÇMENİN TERCİHİNİ ETKİLEYECEK"

Bilbord gibi eski alışkanlıklar kısmen sürse de yarışın büyüğü sanal ortamda. Dijital reklam yüzde 40 arttı.

6 milyon gencin desteğini arayan partiler sosyal medyaya yöneldi. YouTube, TikTok, Instagram ve Twitter revaçta.

Uzmanlar "Dijital reklam, tercihleri değiştirebilir. Sosyal medya sandık sonucunu etkileyebilir." diyor.

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