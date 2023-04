FETÖ'nün 'Gölge Adalet Bakanı'nın yeri tespit edildi!

FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun, Celal Fındık, Harun Tokak ve Ekrem Dumanlı gibi üst düzey örgüt yöneticilerini görüntüleyen SABAH, bu kez örgütün 17-25 Aralık kumpaslarının mimarı, yargı imamı Ahmet Can'ı (61) Amerika'da buldu.

SABAH Özel İstihbarat Ekibi, bugüne kadar Amerika'daki bulunduğu yeri sır gibi saklanan, örgütün "Gölge Adalet Bakanı" konumundaki mahrem imamını aylar süren uzun araştırmalarla Teksas Eyaleti'ne bağlı Dallas şehrinde olduğunu tespit etti.

FETÖ'nün "Gölge Adalet Bakanı" gibi tüm yargıyı koordine etme görevini üstlenen 61 yaşındaki avukat Ahmet Can'a, eski adıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun görev alanına giren faaliyetler ile Adalet Bakanlığı'ndaki tüm bürokrasi bağlıydı. Başka bir deyişle hem HSYK'nın Başkanlığını, hem de Adalet Bakanlığı görevini örgüt adına icra ediyordu.



DONDURMACI DÜKKANI İŞLETİYOR

9 yıldır hangi eyalette olduğuna ilişkin devlete ait hiçbir resmi istihbarat kaydına dahi düşmeyen Ahmet Can'ı ekiplerimiz bulmakta hayli zorlandı. SABAH Özel İstihbarat Birimi'nin elinde 15 yıl önce pasaport için çekilmiş bir vesikalıktan başka hiçbir veri olmamasına rağmen Teksas eyaletinde yaklaşık 45 günlük yoğun bir çalışma sonucunda Ahmet Can'ın Dallas Plano Downtown'ın en merkezi yerinde bir dondurmacı dükkanı işlettiğini belirledik.

FETÖ'NÜN ABD İMAMI'NIN KIZ KARDEŞİYLE EVLİ

Can, kendisini gizlemek için asıl mesleği avukatlık olmasına rağmen, ABD'de herhangi bir hukuk bürosu açmamıştı. 23 Nisan 2018 tarihinde 'SKY Blue Gelato LLC' adlı şirketi 1005 E 15th St Plano,75074 adresinde faaliyette olan şirketin ortakları Ahmet Can ve eşi Berna Can adına 0802996290 sicil numarasıyla kurulmuştu. Eşi Berna Can'ın ise FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban'ın kız kardeşi olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

GÜNDÜZLERİ UĞRAMIYOR

Şehrin en işlek caddesinde öğlen 12:00 ile 23:00 saatleri arasında açık olan dondurmacıya gündüzleri tanınmamak için pek uğramayan Ahmet Can, hemen hemen her akşam saat 17:00 sıralarında dükkana geliyor.

Mahrem yargı imamı Ahmet Can, SABAH ekibinin de haber araştırması için uğrak yerlerinden biri haline gelen ve yoğun müşteri potansiyeline sahip dondurmacıda günlük hesapları kontrol ettikten sonra 421 Deer Brooke DR, Allen Tx 75002-1707 adresindeki villasının yolunu tutuyordu.



700 BİN DOLARA HAVUZLU LÜKS VİLLA SATIN ALDI

Ahmet Can'ın yaklaşık 700 bin dolara satın aldığı ve piyasa değeri bugün 1 milyon doların üstünde olan ultra lüks havuzlu villası, bilardo masası, oyun odası, sinema salonuna kadar her türlü lüksü içinde barındırıyor. Villanın garajında da üç ayrı lüks ve aynı marka araç park halinde bekliyor.

TABAN'I ZİYARET ETTİ

Yaptığımız haber çalışmaları sırasında Ahmet Can ve eşi Berna Can geçtiğimiz günlerde karayoluyla 400 kilometre uzaktaki Houston Sugarland'a seyahat ettiler. Can çifti, hafta sonu gerçekleşen bu seyahatte geceyi Berna Can'ın abisi ve FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban'ın evinde geçirdi.

Sugarland'dan tekrar Dallas'a dönen çift, Ahmet Can'ın ön yolcu koltuğunda hayli bitkin olduğu seyahat boyunca da zaman zaman uyuduğu görülürken, Berna Can'ın kullandığı siyah renkli lüks jip'le yolda hiç mola vermeden doğrudan Dallas'taki villalarına gitti.



MAVİ KATEGORİDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Firar ettiği 2014 yılından itibaren ABD'de yaşayan Ahmet Can, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyor.

Can, terörden en çok arananlar Listesi'nde Mavi kategori de yer alıyor. FETÖ çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Can'ın ABD'den iadesi için iade talepnamesini 2017 yılında Adalet Bakanlığı'na ulaştırdı. Yetkililer, ABD adli makamlarından Ahmet Can'ın iadesini talep etti ancak ABD bu talebi yerine getirmedi.



İLK FİRARINI SABAH DUYURMUŞTU

Can'ın Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu, mahrem hizmetler görevlerinde Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nde üst düzey mahrem imam olduğu da istihbarat raporlarında yer alıyor.

Bir dönem İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Üyeliği de yapan Ahmet Can, 17/25 Aralık kumpası sonrası 10 Ocak 2014 yılında Amerika'ya firar etti. Bu firarı da kamuoyu 3 Şubat 2014'te Sabah Gazetesi'nin "İmamlar Firarda" başlıklı manşetiyle öğrenmişti.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK