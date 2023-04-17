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Bayram şekeri yüzde 32 zamla tezgahta

Hazırlıkların hızlandığı bayram döneminin vazgeçilmezi olan şekerde fiyatlar 100 TL'ye dayandı. Bu yıl tüketimin yüzde 1 oranında büyümesi, pazarın 1.2 milyar TL olması bekleniyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 08:27, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 08:27
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Bayram şekeri yüzde 32 zamla tezgahta

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre; Kahramanmaraş depremi sonrasında buruk bir bayrama hazırlanan Türkiye'de hız kesemeyen fiyat artışları, yine zamlı bir bayramlaşma getirecek. Geçen yıl 75 TL olan bayram şekerinin kilogram fiyatı bu yıl yüzde 32'lik artış ile 99 TL'ye çıkarken, tüketimin ise yerinde sayması bekleniyor.

Bu yıl okul tatili ile birleşen bayramda deprem etkisi nedeni ile aile ziyaretlerinin artmasını beklediklerini ve tam bir bayram havası yaşanmadığını aktaran Kent şekerlerini de bünyesinde bulunduran Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, gelecek dönemi şöyle değerlendirdi: "Bir bayram havasında giriyor muyuz, tartışılır. Türkiye'de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğü 1.2 milyar TL. Türkiye'de toplam bayram şekeri tüketimi ise 24-26 bin ton. Bu yıl yüzde 1-2 gibi bir büyüme bekliyoruz. Geçen sene 75 TL olan şeker fiyatı bu yıl 99 TL."

BAYRAMDAN BAYRAMA ZAM

Türkiye'de hane başı yıllık bayram şekeri tüketiminin 2.47 kilogram olduğunu ve bu dönemde satın alınan hediyelik ve ikramlık ürünlerin yüzde 81'ini bayramlık şeker ürünlerinden oluştuğunu kaydeden Karagöz, depremin etkilediği bölgelerde şeker tüketiminin aldığı payın yüzde 14'e kadar çıktığını kaydetti.

İç göç nedeni ile tüketimin Adana, İskenderun gibi şehirlere kayabileceğini aktaran Karagöz, "10 bin geleneksel 30 bin modern satış noktası olmak üzere 40 bin noktada bayram şekeri satışı yapıyoruz. Bayram şekerine bayramdan bayrama zam gelir. 7 bin kişi satış sürecinde yer alıyor" dedi.

Tahsilat yapamıyoruz
Türkiye'den Avrupa ve ABD'ye ihracat için yeni yatırımlar çekmeye çalıştıklarını belirten İhsan Karagöz, burada Çin ve Tayvan gibi ülkelerle değil Kanada, İngiltere gibi ülkelerle yarıştıklarını aktardı. Karagöz, Türkiye'de en önemli sorunun tahsilat yapabilmek olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de para toplama çok zor. Tahsilat günleri çok uzun bir de bu kadar enflasyonist bir ülkede. Türkiye'de vade konusu olduğundan bizde de vadeler 60-90 arasında bir yerde" diye konuştu.

ABD'ye jelibon yetişmiyor
Türkiye'nin pandemi sonrasında baskılanan tüketimin artması ile atıştırmalık pazarında hızlı bir büyüme yaşandığını kaydeden İhsan Karagöz, bu yıl da tek haneli ancak güçlü bir büyüme beklediklerini dile getirdi.

Kendi şirketleri içinde dünyanın en büyük şeker ve sakız fabrikasının Türkiye'de olduğunu ve ABD'ye önemli bir ihracata imza attıklarını kaydeden Karagöz, "2022'de tonaj bazında yüzde 40 büyüdük ve dünyada bu kadar büyüyen başka ülke yok. Çikolata kategorisinde olağanüstü bir büyüme gerçekleşti. Türkiye'de tüketici biraz markalı biraz da iyi kalite ürünlere odaklandı. En son 50 milyon dolarlık yatırım daha getirdik pandemi öncesinde. Bu ABD'ye yapılacak ihracatın üretimi içindi. Şu anda ABD'ye jelibon yetiştiremiyoruz" dedi.

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