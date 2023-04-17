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Fuat Oktay'dan 'Kızılay' mesajı: Genel Kurul'da gereken yapılır

Türk Kızılaya yönelik eleştiriler ile çadır satılmasına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kızılay'ın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 09:26, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 10:05
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Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay, Ankara'yı tüm ilçeleriyle birlikte rekabetçi şehir kılmak istediklerini ve ihracattaki toplam hacmi artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirterek, projelerin geliştirilmesine yönelik ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri temsilcileri, akil insanlar ve sivil toplum örgütleriyle yoğun istişare halinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde aday gösterilmesiyle ilgili soru üzerine Oktay, dün kabinede verdikleri hizmeti bugün Meclis'te vereceklerini dile getirdi.

Oktay, kabine üyelerinin görevleri devam ederken adaylık yarışına girmelerinin rekabet açısından sorun oluşturduğu eleştirilere ilişkin, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili adayları listesini açıkladığını ve bunun üzerine konuşmaya gerek olmadığını vurguladı.

Muhalefetin eleştirilerinin "siyasi söylem" olduğunu ve önceki dönemlerde ve şimdi de bakanların istifa etmediğini belirten Oktay, "Geçmişte neyse bugün de o, fark eden bir şey yok. Zaten bunu YSK onaylamıştır. Bu, altı boş, içi boş iddiadan başka bir şey değildir." dedi.

- "Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içerisinde"

Oktay, AK Parti'nin milletvekili adayları listelerinde HÜDA PAR'dan bazı isimlerin yer almasının seçmen tarafından nasıl değerlendirdiğine yönelik soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgilerinin olduğunu belirtti.

Bayrak, vatan, millet ve devlet konularında anlaşıldığı zaman sorun olmayacağını dile getiren Oktay, "Cumhur İttifakı'nın içerisinde her kim olursa olsun bayrağına, devletine, milletine, vatanına saygılı olmak zorunda." dedi.

Oktay, terörle mücadele politikalarının çok net olduğunu vurgulayarak, "Ülkenin birliği, bütünlüğü, beraberliği noktasında çok net, birlik ve beraberlik içerisinde duruş sergiliyoruz. Diğer taraf darmadağın. Kendilerini zorla masaya oturtanlara verdikleri sözdür, 'Söz'. 'Size verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz' diye. Onlara verdikleri sözü milletimize yansıtmaya çalışıyorlar, onlar düşünsünler." ifadesini kullandı.

- "Birçok kurumdaki atamalar bilgisayar ortamında kurayla yapıldı"

AK Parti'nin seçim beyannamesindeki "kamuya işe alımlarda mülakat usulünün kaldırılması" vaadinin bugüne kadar yapılmamasına yönelik eleştirilere ilişkin Oktay, eleştiri yapılabileceğini ve son derece normal olduğunu belirtti.

Oktay, birçok kurumdaki atamaların bilgisayar ortamında kurayla yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan sonra stratejik kurumlarda ve stratejik, kritik projelerde çalışanlarla alakalı güvenlik soruşturmasının yapılıyor olması veya mülakatın yapılıyor olmasını yadırgamamak lazım. Şimdi belirli bir süre sonrasında, artık Türkiye normale dönüyor tekrar. Bu, bundan ibarettir. Bunun dışında farklı bir şey değil. Bütün her şey mülakatla yapılmıyor."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yapılacak revizyonla ilgili soru üzerine Oktay, sistemin hızlı ve kaliteli kararların alınmasına imkan tanıdığını ve istikrarı sağladığını belirtti.

Oktay, sistemin sürekli geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yaptığımız çalışmada şu var, çoğunluğu sistemin kendisiyle ilgili değil, uygulama kaynaklıydı. Kanunlarla veya yönetmeliklerle uygulamadaki birtakım aksaklıkları düzelterek, sistemin geliştirilebileceği alanlar vardı. Zaten bunlardan bazıları düzeltilerek devam edildi. Yeni dönemde bu çalışmaların tekrarlanması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Enkazın kaldırılması Antakya haricinde 1 haftaya bitecek"

Oktay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede devam eden çalışmalara ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"3,3 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz. Yaklaşık 795 bin çadır, 60 bini aşkın konteyner var. Çadır kentlerdeki depremzedeleri, konteyner kentlere almak istiyoruz. Orada 130 bine kadar çıkmayı hedefliyoruz. Afet bölgesinin dışında yaklaşık 2,5 milyon depremzedemiz var. Diğer illerimizde bu depremzedelerin bakımı, ihtiyacıyla çok yakında ilgileniyoruz. Enkazların kaldırılması devam ediyor, 1 haftaya kadar Antakya haricindeki tamamı bitecek. Ondan sonraki belki bir hafta içerisinde Antakya'yı tamamlayacağız."

Adres kaydını taşımayanların seçimlerde oy kullanabilmesine yönelik çalışma yapılmasına ilişkin soru üzerine Oktay, "Elimizden gelen her türlü lojistik desteği vermeye çalışırız. Belki siyasi partilerin de kendi içerisinde bu tür bir çalışmaları olabilir." dedi.

- "Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım"

Oktay, Türk Kızılaya yönelik eleştiriler ile çadır satılmasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Kızılay 155 yıllık bir kurum. Şu anda Türkiye'de genel bir konsensüs de var. Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin. Kızılayın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım."

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