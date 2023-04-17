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Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 10:14, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 10:14
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Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 614 bin 855 kişi iken, 2023 yılı Şubat ayında 14 milyon 515 bin 554 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4,2, inşaat sektöründe yüzde 15,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6,7 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık olarak değişmedi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre değişmedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.

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