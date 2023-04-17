Konut satışları düştü, arsa ve tarla satışları patladı
Konut satışları düştü, arsa ve tarla satışları patladı
20.000 TL'lik Faizsiz Bayram Fırsatı!
20.000 TL'lik Faizsiz Bayram Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu: 1'i nüfus memuru 70 gözaltı
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu: 1'i nüfus memuru 70 gözaltı
Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin'e kaptırdık
Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin'e kaptırdık
EYT'yi az farkla kaçıranlara 'kısmi emeklilik' formülü
EYT'yi az farkla kaçıranlara 'kısmi emeklilik' formülü
İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci
İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci
Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı
Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama
Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi
Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü
Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü
Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı
Bayramda hava durumu nasıl olacak? - Haritalı
8. sınıf ve lise öğrencilerine 30 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı
8. sınıf ve lise öğrencilerine 30 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı
Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü
Enkazlar kaldırıldı, kent merkezi boş tarlaya dönüştü
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı hizmete giriyor
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı hizmete giriyor
Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
Hem eğitim aldılar hem de 17 milyon lira ciro sağladılar
Bakanlıktan 'bayram tatili ile ara tatil' planlayanlara uyarı
Bakanlıktan 'bayram tatili ile ara tatil' planlayanlara uyarı
RK Başkanı Küle: Etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlıyız
RK Başkanı Küle: Etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlıyız
Kamu Mühendisleri Platformu'ndan meslek kanunu talebi
Kamu Mühendisleri Platformu'ndan meslek kanunu talebi
Bayram hazırlıkları hızlandı: 30 milyar lira ciro bekliyor
Bayram hazırlıkları hızlandı: 30 milyar lira ciro bekliyor
Togg dünyaya ne zaman açılacak?
Togg dünyaya ne zaman açılacak?
Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting
Erdoğan'dan 14 Mayıs'a kadar 40 miting
Belediyeden işçilere taksitle maaş ödemesi
Belediyeden işçilere taksitle maaş ödemesi
SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
SİHA'lardan derin temizlik: Bir yılda 100 PKK elebaşını vurduk
Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam
Teknoloji yatırımlarıyla 50 bin kişiye istihdam
Bakan Soylu: Tunceli'de terörist kalmadı, orayı da temizlemiş olduk
Bakan Soylu: Tunceli'de terörist kalmadı, orayı da temizlemiş olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşası başlayan konut sayısı 100 bini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşası başlayan konut sayısı 100 bini buldu
TCG Anadolu ziyarete açılıyor
TCG Anadolu ziyarete açılıyor
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Konut satışları düştü, arsa ve tarla satışları patladı

Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 10:20, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 10:27
Yazdır
Konut satışları düştü, arsa ve tarla satışları patladı

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 54 konut ile Hakkari ve 69 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Mart döneminde yüzde 11,5 azaldı

Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 283 bin 215 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 25 bin 262 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 58 bin 822 oldu.

Mart ayındaki ipotekli satışların 8 bin 811'i; Ocak-Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 164'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 80 bin 214 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 azalarak 80 bin 214 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 azalışla 224 bin 393 oldu.

İlk el konut satış sayısı 32 bin 899 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 32 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 azalışla 83 bin 907 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 72 bin 577 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 azalış göstererek 72 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalışla 199 bin 308 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Mart ayında 3 bin 415 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 324 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 90 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satışı ile Mersin izledi.
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 azalarak 10 bin 926 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 175 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak ve 160 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber