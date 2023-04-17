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Altının gram fiyatı 1.254 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.254 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını 8.340 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 11:11, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 11:12
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Altının gram fiyatı 1.254 lira seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 1,62 düşüşle 1.248 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,48 artışla 1.254 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.340 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı yüzde 1,78 değer kaybederek 2.004 dolardan kapanmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,45 üzerinde 2.013 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekebileceğini ifade etmesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 80'i aştığını kaydeden analistler, haziranda da yüzde 21 ihtimalle benzer bir adımın atılabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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