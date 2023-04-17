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Bakan Akar açıkladı: TCG Anadolu, Karadeniz'i turlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu'nun halkın ziyareti sonrası Karadeniz'de Hava Kuvvetleri desteğiyle seyir yapacağına dikkat çekti: Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü görmeyenler görecek ve duyacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 11:56, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 12:20
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Bakan Akar açıkladı: TCG Anadolu, Karadeniz'i turlayacak

ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine alındı.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle yerli ve milli savunma sanayiinde sağlanan başarıya dikkati çekti.

"Savunma sanayisindeki başarılı faaliyetlerimiz devam ediyor"

Akar, "Artık hafif silahlarımızı, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi, helikopterlerimizi yerli ve milli imkanlarımızla yapıyoruz, İHA/SİHA/TİHA'larımız var. Biz yıllarca parasını verdiğimiz halde yurt dışından SİHA alamadık. Şu anda bunları yapıyor ve ihraç ediyoruz. Savunma sanayisindeki başarılı faaliyetlerimiz devam ediyor."

Bunların örneklerinden birinin de TCG Anadolu olduğunu vurgulayan Akar, hem kriz hem barış dönemlerinde Türkiye'yle dost ve kardeş ülkeler için büyük bir güç olan TCG Anadolu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini hatırlattı.

"Karadeniz'e doğru bir seyir yapacak"

TCG Anadolu'nun 17-23 Nisan tarihlerinde İstanbul Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılacağını dile getiren Akar, "İsteyenler TCG Anadolu'yu gezip görebilecek. Sonrasında ise Hava Kuvvetlerimiz destekli Karadeniz'e doğru bir seyir yapacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü görmeyenler görecek ve duyacak." dedi.

Sembolik önem taşıyacak

Savunma uzmanlarına göre TCG Anadolu'nun Karadeniz geçişi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne aykırı bir durum oluşturmuyor. Sınıfı itibarıyla bir amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu, kabiliyeti açısından da kıyıya hücum gemisi olarak öne çıkıyor.

Geminin kızağa konduğu andan itibaren Türkiye'nin muhatapları arasında etkisiyle fark yarattığını ifade eden uzmanlar, Karadeniz geçişinin de sembolik olarak önem taşıyacağını vurguladı.

TCG Anadolu'nun, SİHA'lı ya da SİHA'sız geçişi de Boğazlar Sözleşmesi'ne göre aykırı bir durum oluşturmuyor.

Montrö'nün imzalandığı dönemde kullanılan uçak gemileri ile bugünkü uçak gemilerinin teknolojilerinin çok farklı olduğuna dikkati çeken uzmanlar, TCG Anadolu'nun ise SİHA gemisi olarak ön plana çıkmaya hazırlandığını söyledi.

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