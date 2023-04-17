Bakan Akar: 4 askerin yaralandığı saldırıya misliyle karşılık verildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı askeri üsse yönelik saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Akar, Kayseri'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Suriye'nin kuzeyinde bir saldırı gerçekleşti ve TSK karşılık verdi. Şu anda son durum nedir?" sorusu üzerine Akar, teröristlerin alçakça saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Dün akşam da Türk askerinin bulunduğu üs noktasına saldırı düzenlendiğini ifade eden Akar, şu bilgileri verdi:

"Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki gelişmelere karşı, zaten hazır olan Mehmetçik, süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. İlk aldığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi. Buradaki mücadele her zaman aksamadan, kararlılıkla ve azimle devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelenin devam edeceğini her zaman olduğu gibi tekrarlıyoruz. Şu anda mücadele devam ediyor. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına alınmış bulunuyor ve 4 yaralımız var. Onlara da gerekli tıbbi müdahale yapıldı, tedavileri sürüyor. İnşallah onlara da acil şifalar diliyoruz."

Akar, teröristlerin hiçbir şekilde çıkış yolu bulunmadığını vurgulayarak, "Onların tek kurtuluş yolu, adalete teslim olmaktır. Aksi halde biz mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Verdiğimiz cevaplardan başka manalar çıkartmak, iyi niyetle açıklanamaz"

Gazetecilerin, "Katıldığınız bir toplantıda konuşmanız sırasında gençlerin bir sloganı oldu. Şu anda sosyal medya başta olmak üzere çeşitli tartışmalara neden oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Akar, şu yanıtı verdi:

"O gün de yaptığımız konuşmayı hatırlarsanız, orada yaptığımız çalışmada biz güçlü ve büyük bir Türkiye'den bahsediyoruz, Türkiye'nin gelişiminden bahsediyoruz, çalışmalarımızdan bahsediyoruz, terörle mücadele konusunda Mehmetçiğin başarılarından bahsediyoruz. Bu çerçevede uluslararası tehdit ve tehlikelerden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapılan çalışmaları, verdiğimiz mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz ve gençler de bu arada slogan atıyorlar. Zaten konuşmamızın devamında da açık ve net bir şekilde görülüyor ki biz terörle mücadeleden bahsediyoruz. Ülkemize, milletimize karşı yönelen tehdit ve tehlikelere karşı verdiğimiz mücadeleyi anlatıyoruz. Zaten konumuzun bu olduğu çok açık ve net bir şekilde görülmekte."

Bakan Akar, terörle mücadele konusu gündeme geldiğinde benzer olayları geçmişte de yaşadıklarını anlatarak, "Bu teröristlerin inlerine girdikçe, onların barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktıkça, başka yerlerden ses geliyor, içerden ses geliyor. Gerçekten bunları hayretle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Maalesef bu konuda bazı bölgelerde ve bazı noktalarda bir şekilde anlayışsızlık var, bir gaflet var. Gençlerimizin sloganlarından, verdiğimiz cevaplardan böyle başka manalar çıkartmak, gerçekten iyi niyetle açıklanamaz. Çünkü, olay çok açık ve net bir şekilde, başından sonuna bakıldığında görülmektedir. Bu bir gaflettir, bu bir çarpıtmadır, bu bir yanılmadır en hafif tabiriyle..." şeklinde konuştu.

Tek hedeflerinin Türkiye, Türk milleti ve masum insanlara karşı silah çeken teröristler olduğunu ifade eden Akar, hudutların korunması ve 85 milyon vatandaşın güvenliği için mücadelelerinin azim ve kararlılıkla süreceğini dile getirdi.

- "Gemimiz, Karadeniz'e doğru seyir yapacak"

Türkiye'nin ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun halkın ziyaretine açıldığının da hatırlatılması üzerine Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetlerine, Deniz Kuvvetlerine teslim ettiğimiz TCG Anadolu gerçekten bizler için, Silahlı Kuvvetlerimiz, Deniz Kuvvetlerimiz, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir gurur ve iftihar kaynağıdır. Bunun bizim envanterimize katılmasıyla Silahlı Kuvvetlerin gücüne güç kattığını görüyoruz. Bunu sadece biz bilelim değil, aynı zamanda bu gururumuzu, heyecanımızı vatandaşımızla da paylaşmak istedik. Bu nedenle 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da değerli vatandaşlarımızın ziyaretine açmış bulunuyoruz. Bugünden itibaren de ziyaretçilerimizi kabul etmeye başlayacağız."

Öğleden önce basın mensuplarının davet edildiğini hatırlatan Akar, basın turunda gazetecilere gerekli bilgilerin verilerek tanıtım yapıldığını ifade etti.

Vatandaşların da yapacakları ziyaretlerle bu gururu yaşamalarını arzu ettiklerini dile getiren Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu geminin ne kadar önemli, büyük ve yararlı olduğunu, gerçekten yüksek teknolojiye dayalı bir hizmet olduğunu... Bu geminin bir özelliği de sadece operasyon değil, sadece savaş değil, aynı zamanda barışçıl amaçlarla da hem kendimiz, ülkemiz ve vatandaşlarımız için hem de dost ve kardeş, müttefik ülkelerde de doğal afetler gibi durumlarda ihtiyaç duyulduğunda son derece yararlı hizmetler göreceğini bilmek lazım. Bu bakımdan da övünüyoruz, gururluyuz, son derece sevinçliyiz.

Geminin bir başka özelliği de 23 Nisan'da, hem bayram hem de bayramın son günü. Bütün bunların birleşmesiyle Karadeniz'e doğru gemimiz seyir yapacak. Hava Kuvvetlerimiz ile koordineli şekilde faaliyet gerçekleştirilecek. Bu faaliyetle de Silahlı Kuvvetlerimizin ve ülkemizin gücünü ve kuvvetini bir kez daha görmüş olacağız."